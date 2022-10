Leilão da Receita Federal traz iPhones a preços baixíssimos; veja como participar

- Publicidade -

Vem aí um novo Leilão da Receita Federal. Aliás, ao todo, são três leilões de produtos. Eles reúnem mercadorias abandonadas ou apreendidas pela autoridade. Localizados em Bauru e Ribeirão Preto, ambos no Estado de São Paulo, e Curitiba, no Paraná, os lotes contam com diversos dispositivos eletrônicos. Dentre eles, podemos citar: iPhones, Apple Watch, Nintendo Switch, PlayStation 4, e muito mais. Quer saber como participar? Então, veja a seguir.

Os produtos oferecidos nesse e em outros leilões da autoridade vêm de apreensões feitas pela própria Receita Federal. A apreensão vai desde pessoas que voltam de uma viagem internacional com o limite de compras estourado e não declaram certos objetos, até encomendas feitas de forma ilegal. Neste último caso, se destacam os compradores que tentam burlar as normativas do órgão e não pagar impostos sobre os itens. Acompanhe!

Leilão da Receita Federal

Como dito, localizados em Bauru (SP), Curitiba (PR) e Ribeirão Preto (SP), os lotes contam com diversos dispositivos eletrônicos. Veja, abaixo, os detalhes sobre cada um dos leilões.

Leilão de Bauru (Edital 0810300/000001/2022):

São 184 lotes de produtos. A saber, entre eles estão dispositivos como Chromecast, Celulares Xiaomi, PlayStation 4, Apple Watch, entre outros. Ademais, os lances podem ser feitos até o dia 7 de Outubro, às 21h.

Leilão de Curitiba (Edital 0900100/000009/2022)

Leilão de Ribeirão Preto (Edital 0810900/000001/2022)

Por fim, são 212 lotes em ribeirão Preto (SP), incluindo artigos eletrônicos como o PlayStation 4 Pro, Xbox One, iPhone X, Air Pods, entre outros. Os lances serão aceitos até o dia 10 de outubro, às 21h.

Como participar?

Antes de mais nada, é importante destacar que, para verificar todos os itens e quantidades, é só acessar o site da Receita (www25.receita.fazenda.gov.br). É lá onde estão disponíveis os editais de cada leilão. Ademais, também é interessante saber que todas as mercadorias obtidas no leilão não contam com garantia ou certeza de seu pleno funcionamento. Além disso, alguns itens são apenas para consumo, isto é, vedada a comercialização. Ainda, os itens só podem ser retirados de maneira presencial no local em que estão armazenados.

Bom, agora que você já sabe dos principais detalhes, vamos ao que interessa: como participar de um dos Leilões da Receita Federal? Pois bem, caso tenha ficado interessado no leilão, saiba que é necessário estar em dia com seus impostos perante a Receita Federal. Mas não é só isso! Um certificado digital também é necessário.

Com o certificado em mãos, você deve acessar o Portal e-CAC (cav.receita.fazenda.gov.br) e obter um código de acesso. Depois, basta visitar a página do leilão da Receita e dar os lances nos lotes de interesse. Nesse site, você pode ter acesso a quais propostas de leilão estão em aberto. Ainda, por meio dos editais, você pode encontrar mais informações sobre o seu funcionamento, participação, valores de lances, entrega de mercadoria, etc.

