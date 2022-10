Lei que proíbe venda de bebidas alcoólicas em mercados municipais, pode sofrer mudanças de acordo com pedido de vereador da capital

- Publicidade -

O vereador Samir Bestene (Progressistas) relatou na manhã da última quinta-feira, 27 de outubro, na Câmara Municipal de Rio Branco, durante sua fala no grande expediente, a situação de comerciantes do Mercado Velho, Centro da capital, que pedem a liberação da comercialização de bebidas alcoólicas nas dependências do local.

Por esse motivo, o parlamentar pede mudança na Lei Municipal que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos mercados municipais e também no shopping popular.

“Os comerciantes do Mercado Velho reclamaram desta situação porque os turistas, as pessoas que frequentam o local, querem consumir a sua cervejinha. Os permissionários do Shopping Aquiry também estão insatisfeitos, pois no terceiro piso do local tem uma praça de alimentação, porém, eles não podem comercializar bebidas devido a proibição”, disse o vereador.

Samir ressaltou que espera resolver a situação ainda este ano. “Conversei com o jurídico da prefeitura para tentar acelerar a mudança. No entanto, a venda seria liberada com os horários determinados. Se o prefeito acatar, ele pode mudar o texto da Lei. A finalidade da proposta é de fomentar a economia na capital”.

Fonte/ A Gazeta do Acre