Lei marcial é instaurada por Vladimir Putin em 4 regiões anexadas da Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou, nessa quarta-feira (19), que assinou um decreto para introduzir lei marcial nas quatro regiões da Ucrânia anexadas ao território russo em setembro.

A declaração ocorreu durante uma reunião do Conselho de Segurança Nacional.

A lei, publicada no site do Kremlin e implementada em cenários de conflitos e crises civis e políticas, concede poderes de emergência de longo alcance e substitui as legislações e autoridades civis por normas militares.

Em fevereiro deste ano, no início da invasão das tropas russas à Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky chegou a introduzir a mesma medida em seu país.

As regiões de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk foram anexadas no fim de setembro, após referendo considerado ilegal pela comunidade internacional. Com a incorporação das zonas, a Rússia passou a considerar as quatro regiões como parte de seu próprio território.

Em um decreto publicado também nesta quarta, Putin restringiu o movimento de entrada e saída de civis e instaurou uma “mobilização econômica” em oito regiões estratégicas.

São elas: Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk e Rostov, na fronteira com a Ucrânia, e os territórios da Crimeia e Sebastopol, anexados ilegalmente pelo Kremlin em 2014.

No pronunciamento, o chefe do Kremlin justificou que está concedendo autoridade adicional aos líderes de todas as províncias russas para manter a ordem pública e aumentar a produção em apoio à guerra na Ucrânia, que ocorre desde fevereiro.

“Estamos trabalhando para resolver tarefas muito complexas e de grande escala para garantir um futuro confiável para a Rússia, o futuro de nosso povo”, declarou.

Fonte/ Portal metropole.com