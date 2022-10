‘Lee Ji Han’, Ator e astro de reality show, é uma das vítimas de tragédia em festa na Coreia do Sul

- Publicidade -

As festividades de Halloween em Seul, na Coreia do Sul, no ultimo sábado,29 de outubro, não terminaram como o esperado. Um enorme tumulto tomou conta do local e pelo menos 146 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas

Lee Ji Han, ator e participante do reality show Produce 101, é uma das vítimas da tragédia em Itaewon, na Coreia do Sul.

A informação foi confirmada pela 935 Entertainment, agência que cuida da carreira do artista de apenas 24 anos.

“É verdade que Lee Ji Han morreu devido ao acidente em Itaewon, em 29 de outubro. “Também esperávamos que não fosse verdade e ficamos muito chocados ao ouvir a notícia. A família está sofrendo uma imensa dor agora, então estamos sendo muito cautelosos. Que ele descanse em paz”, dizia o comunicado divulgado para veículos de notícia do país.

Um tumulto durante uma festa de halloween gerou a tragédia na qual morreram ao menos 153 pessoas e várias outras ficaram feridas. Muitas das vítimas foram pisoteadas ou esmagadas pela multidão.

Colegas de Lee no reality show, Park Hee Seok, Kim Do Hyun e Cho Jin Hyungi deixaram uma mensagem nas redes sociais: “Ji Han deixou este mundo e foi para um lugar confortável. Pedimos que deixem seu adeus para ele nessa jornada final”.

Fãs também se manifestaram na web, lamentando a morte do artista. “Não estou acreditando que o Lee morreu”, publicou uma seguidora do ator.

“Como assim o Lee Ji Han morreu nessa tragédia da Coreia? Isso é sério mesmo?”, escreveu outro internauta incrédulo com a notícia. “Meu Deus, que tristeza! Ele era tão talentoso e tão jovem”, lamentou mais uma admiradora.

Fonte/ Portal R7