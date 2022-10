Leão Lobo desabafou com Eliana e revelou ter sido vítima de estupro coletivo aos 16 anos

- Publicidade -

Leão Lobo ficou por alguns anos contratado do SBT, onde comandou ‘Fofocalizando’ ao lado de outras personalidades. Quando estava na emissora de Silvio Santos, o ‘fofoqueiro’ fez participação em vários programas da casa e durante um bate-papo com Eliana, o artista revelou que foi vítima de estupro quando tinha apenas 16 anos..

Durante a atração ele falou brevemente sobre o episódio traumático da sua vida que ocorreu quando tinha apenas 16 anos de idade, em 1970. Leão Lobo relembrou da situação e ainda revelou que se sentiu culpado pelo o que havia acontecido com ele e por isso não procurou ajuda. Em entrevista para a revista “Veja”, o famoso também falou abertamente sobre o assunto e desabafou.

“Me senti culpado, estava no início da minha vida sexual, era muito novinho. Achei que tinha culpa por ter flertado e aceitado ir com o cara que me levou para a casa onde fui estuprado. Eu vivia perigosamente só por ser gay. Quando eu fazia sexo, era escondido, um risco de ser descoberto. Hoje se fala muito na questão do estupro, mas na época eu era um moleque, não tinha noção. Achava até que era normal.

Em outro momento , Leão Lobo revelou que durante o ato usaram até garrafas de uísque para violenta-lo: “Eu fui achando que ia fica só com ele. Mas quando cheguei, tinha mais quatro. Me trancaram lá dentro. Da posição em que eu estava, via uma geladeira cheia de de garrafas de uísque. Fizeram de tudo comigo, usaram as garrafas em mim. Eu achava que ia morrer”.

“Eles estavam muito bêbados, gritavam e riam o tempo todo, me falavam coisas horríveis. Até que eles se distraíram. Aí eu corri. O rapaz que tinha me levado lá pegou um revólver e saiu atrás de mim”, relembrou Leão Lobo..