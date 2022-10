Kris Jenner já foi para a cama com Drake, revela Kanye West

Kanye West continua com suas acusações e polêmicas contra a família Kardashian, e agora sobrou novamente para a ex-sogra Kris Jenner. Durante sua caótica participação no podcast de N.O.R.E., “Drink Champs”, que durou três horas no domingo (16), o rapper, que já fez as pazes com Drake, falou que o cantor teve sexo com a mãe de Kim Kardashian.

“Ele fod*u com a mãe da mãe dos meus bebês… Sim, isso foi difícil”, disse West a N.O.R.E. depois de se referir a Drake, como “o maior rapper de todos os tempos”.

Quando pressionado sobre o significado por trás de seu enigmático – e infundado – post no Instagram sobre Jenner e Drake, Ye trouxe à tona o namorado de Jenner, há oito anos, Corey Gamble.

“Você sabe o que significa. Sim, Corey, você sabe o que isso significa,” ele disse, sem dar mais detalhes de suas acusações.

West, que foi criticado e punido por postar mensagens antissemitas, não falou mais e Jenner, de 66 anos, ainda não respondeu publicamente aos seus comentários.

Esta não é a primeira vez que alguém especula que Drake saiu com alguém da família Kardashian. Os rumores começaram a circular em 2018 de que o cantor tinha saído com Kim Kardashian, no entanto, Kim desmentiu rapidamente qualquer relacionamento com o intérprete canadense.

“Nunca aconteceu. Fim da história”.

PROBLEMAS DE SAÚDE?

Recentemente um vídeo de Kris Jenner desatou preocupações sobre sua saúde. Os fãs de Kylie Jenner notaram um detalhe preocupante da matriarca da família, no novo TikTok da empresária, para anunciar a nova coleção de batom inspirada na mãe.

Fonte: OFUXICO