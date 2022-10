Kane descarta renovação com o Tottenham e pode pintar em um dos maiores clubes da Europa

- Publicidade -

Aos 29 anos de idade, Harry Kane é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores jogadores ingleses da atualidade. O atacante e capitão da Seleção Inglesa, é também um dos grandes nomes da Premier League, tida como a melhor liga de clubes do mundo.

Todavia, mesmo já tendo sido eleito o melhor jogador e artilheiro do torneio em algumas edições, Kane ‘sofre’ no que diz respeito a títulos coletivos. O centroavante, apesar de já ter disputado algumas finais, incluindo de Champions League, não possui nenhum troféu em sua carreira de jogador.

Em virtude disso, ainda no ano passado, o atacante chegou a esboçar uma saía da equipe londrina, visando alavancar sua carreira como atleta conqusitando alguns títulos. Contudo, apesar de ter despertado o interesse de diversos clubes, acabou sendo impedido de sair pelo presidente do Tottenham, Daniel Levy,

Kane pode finalmente deixar o Tottenham

Porém, segundo informação divulgada pelo Standard Sport, Kane não tem permanência certa nos Spurs. Isso porque, após tomar conhecimento do interesse do Bayern em sua contratação, o inglês teria paralisado as negociações para renovar seu contrato com o Tottenham, que mais uma vez, enfrenta a ‘ameaça’ de perder seu principal jogador.

Kane tem contrato com o clube londrino até junho de 2024, ou seja, até o final da próxima temporada europeia, o que pode significar em uma saída gratuita do clube em janeiro de 2024. Inclusive, isso poder um ‘trunfo’ para o inglês, que caso se recuse a renovar, pode ‘obrigar’ o Tottenham a vendê-lo para não perder dinheiro.