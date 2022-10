Justiça torna réu acusado de abusar e assaltar mulher em ponto de ônibus

- Publicidade -

A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Acre foi recebida pelo Juiz da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco, Gustavo Sirena.

Com a decisão, André Lucas Barroso de Melo passou da condição de acusado para réu pelos crimes contra a dignidade sexual e roubo. Os fatos ocorreram na noite de 27 de agosto de 2022.

De acordo com a denúncia do MP, André Lucas e um comparsa, que estavam em uma bicicleta, renderam uma mulher e sua filha em um ponto de ônibus na Via Chico Mendes, região do 2º Distrito em Rio Branco.

A dupla roubou um aparelho celular e André ainda teria chegado a tocar nas partes íntimas da dona de casa. Os dois fugiram, mas, ainda na Via Chico Mendes, um foi detido e espancado por populares.

De acordo com a polícia a dupla realizava um arrastão pela Via Chico Mendes. Quatro celulares foram recuperados e um simulacro, utilizado durante os assaltos, foi apreendido.

AcreNews