Justiça do Acre realiza mutirão de audiências com processos de foragidos presos em outros estados

Nesta sexta-feira, dia 21, a Vara de Execução Penal e Medidas Alternativas (VEPMA) realizou mutirão de audiências com os processos de pessoas que estavam foragidas do sistema de justiça e foram presas em outros estados.

A juíza Andrea Brito, titular da unidade judiciária, disse que foram sete audiências, com réus que estavam em sete estados diferentes do país. “Com o uso da tecnologia, foi possível organizar essa pauta e as audiências ocorreram por videoconferência”, explicou.

Em uma delas, o réu acreano foi preso em Campos de Júlio, município do estado do Mato Grosso. Deste modo, foi determinada a regressão cautelar ao regime fechado, como resposta à conduta de ter cortado a tornozeleira no mês março, deste ano de 2022. Restam 15 anos de pena a cumprir pela prática de três roubos e um porte de arma.