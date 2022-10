Justiça condena goleiro Bruno a pagar R$ 650 mil por assassinato de Eliza Samúdio

- Publicidade -

O TJMS (Tribunal da Justiça de Mato Grosso do Sul) condenou Bruno a pagar R$ 650 mil pelo assassinato de Eliza Samúdio, morta em 2010. A modelo teve um filho com o goleiro, que hoje tem 12 anos. A ação de indenização por dano moral foi movida por Sonia Fatima Moura, mãe de Eliza. A decisão é do juiz Deni Luis Dalla Riva da 6ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande, nesta quinta-feira (27).

“Além da própria conduta que culminou no assassinato de sua genitora, o autor “Bruninho” igualmente foi submetido a situação de extremada violência, especialmente porque igualmente sequestrado e mantido em cativeiro juntamente com Eliza Silva Samúdio, presenciando, mesmo em tenra idade, a toda sorte de sofrimento físico e psicológico que foi imposto a esta”. Filho de Eliza Samúdio está como autor da ação por danos morais, porém, como ele é menor, a avó é a responsável.

“Condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 150.960,00 (cento e cinquenta mil, novecentos e sessenta reais), a título de danos materiais pagamento e quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de danos morais”, consta na decisão.

No último dia 10 de agosto, a Justiça do Rio de Janeiro mandou prender o goleiro Bruno Fernandes por não pagar a pensão ao filho que teve com a modelo. A dívida estava no valor de R$ 90,7 mil. Posteriormente, Bruno então realizou um vaquinha virtual, onde arrecadou mais de 20 mil reais.

Após arrecadar o dinheiro, informações era de que o goleiro tinha “sumido” com o dinheiro. Logo depois, o advogado de Bruno, Wilton Edgar Sá, informou que o ex-goleiro não havia desaparecido e que o dinheiro já estava com a família de Eliza.