Jovem se recusa a revezar o aparelho em academia e tem mandíbula quebrada; Veja vídeo

Um jovem de 18 anos foi agredido e teve a mandíbula fraturada em uma academia no bairro Costa Azul, em Salvador. O ataque ocorreu quando a vítima se recusou a compartilhar um aparelho com o agressor.

Gustavo Pinheiro, o jovem agredido, aparece no vídeo descansado após terminar uma série de exercícios. Neste momento, surge um homem, de boné, que começa a trocar umas palavras com ele. Ele teria solicitado, de forma intimidatória, a revezar o aparelho, mas Gustavo se recusou.

Depois disso, ele continua a fazer seus exercícios enquanto o agressor começa a andar em torno dele. Nesse momento, um outro homem, de camisa vermelha, começa a reclamar também. Não demora muito para que Gustavo seja atingido pelo primeiro soco.

Assista ao vídeo:

“Eles me intimaram a revezar, não chegaram nem a pedir, foi uma coisa mais agressiva. Então eu respondi: ‘Hoje não estou muito a fim, não estou muito legal’. Ele não aceitou minha resposta e já começou a discutir comigo, me xingar, perguntando se eu era dono da academia”, disse Gustavo ao portal UOL.

O caso foi registrado junto à Polícia Civil, na 9ª DP, no bairro Boca do Rio. A corporação investiga crimes relacionados à prática de delitos de lesão corporal grave, ameaça e dano – o relógio de Gustavo foi danificado durante a agressão. (Com informações do UOL)