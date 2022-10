Jovem que levou 9 facadas durante live diz que não guarda mágoa de agressora: ‘está perdoada’

- Publicidade -

A jovem de São Carlos (SP) esfaqueada quando fazia a transmissão de uma live, no Facebook, se manifestou sobre o caso pela primeira vez nas redes sociais, na quarta-feira (5).

Iasmin Francislaine Maria, de 18 anos, agradeceu a preocupação dos amigos e disse que já perdoou a agressora. O caso é investigado pela Polícia Civil. (relembre no vídeo acima).

Iasmin e a agressora estavam em uma confraternização na casa de um vizinho da vítima, no domingo (2), quando o crime aconteceu. A suspeita já foi identificada, mas ainda não foi localizada.

“Justiça, a única que eu quero é a de Deus. Ela já está perdoada, não guardo mágoa nenhuma dela! Deus sabe o que faz”, escreveu na publicação em uma publicação.

A jovem afirmou que levou 9 facadas e uma delas perfurou o pulmão. Ela estava internada na Santa Casa e recebeu alta médica na terça-feira (4).

Pensou que eram ‘socos‘

Iasmin também contou que não imaginou que estava sendo atacada a facadas, disse que acreditou que eram socos.

“Eu não senti. Na hora eu achei que era soco só. Só fui ver que era fava quando meu sangue estava escorrendo, foi onde que eu saí gritando ‘socorro'”, relatou.

A jovem esclareceu que estava na casa de um vizinho quando tudo aconteceu e que já tinha visto a mulher algumas vezes na residência.

“Ela [agressora] mandou o vizinho abaixar o som porque tinha alguém chamando. Nisso eu mandei aumentar o som e ele saiu. Ficou eu, e ela na cama, vocês viram no vídeo: ela está deitada, onde que eu pergunto ‘Nega, posso grava você também? Tô ao vivo no face’, ela falou que sim e nisso já veio me dando facada”.

Iasmin também disse que não revidou as agressões. “Mas nenhum momento eu acertei ela com faca, meu celular ficou na casa! Antes de alguém vir me jugar, se aprofunda primeiro, ok?! Levei nove facadas, uma delas acertou meu pulmão, mas Deus é tão grande na minha vida que ele me livrou da morte”, disse.

Live com esfaqueamento

A agressão aconteceu em uma casa na Avenida Morumbi, no Jardim Cruzeiro do Sul. A vítima fazia uma live no momento da violência.

A Polícia Militar disse que atendeu a ocorrência por volta de 17h, no domingo (2). A vítima Iasmin Francislaine Maria participava de uma festa na casa de um vizinho e fazia uma transmissão no Facebook.

Nas imagens, Iasmin se aproxima da agressora em uma cama e a filma. A mulher reage e esfaqueia vítima. A motivação do crime não foi esclarecida. A jovem grita e em seguida pede ajuda.

“Eu vou te picar inteira”, diz a agressora no vídeo.