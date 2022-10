Jovem que amputou as pernas após cair em prensa de sucata no AC se recupera em casa: ‘Só pensava na minha família’

John Lennon dos Reis, de 27 anos, precisou amputar as duas pernas após um acidente com uma prensa enquanto trabalhava em um sucatão no dia 7 de setembro em Rio Branco. Ele caiu na máquina e teve as pernas esmagadas. Passado mais de um mês do acidente, ele está em casa no bairro Belo Jardim, em Rio Branco, e diz estar grato por ter sobrevivido.

Ele ficou internado no Pronto-Socorro de Rio Branco do dia 7 até 17 de setembro. Durante este período, ele fez cirurgia para tentar não perder as penas, mas ele precisou retirar primeiro a perna esquerda e depois a direita.

“Tem um operador que mexe na máquina, mas sempre ajudávamos ele também. No dia do acidente, eu fui destravar a máquina e ela funcionou quando eu tava lá dentro. A ajuda demorou porque tava muito barulho, chamei muito por ajuda, mas como era no feriado, tava só eu e um encarregado e a máquina faz muito barulho. Ele também estava com abafador no ouvido e só viu quando eu joguei um controle e bater na máquina”, relembra.

Apesar de tudo, ele diz que está se recuperando bem, mas que ainda sente dores. Sobre o acidente, ele diz que tenta superar da melhor forma, porque o grande medo era não poder acompanhar o crescimento do filho de 1 ano.

“Não posso estar reclamando. Se Deus permitiu que isso acontecesse é porque tem algo de bom para nós. Sei que não é fácil, estou acostumado a andar, ter os membros, mas de uma hora para outra acontece um acidente assim, mas, mesmo assim, não fiquei abalado, não fiquei com trauma. A única coisa que eu pensava era na minha família, no meu filho e, graças a Deus, estou com eles e estou me recuperando, não posso evitar o que aconteceu”, disse.

A empresa tem dado todo o suporte a ele. Agora, o desafio é readaptar à nova condição.

