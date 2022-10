Jovem morre em frente a restaurante da capital e causa revolta à família; Veja vídeo

- Publicidade -

O jovem Alan da Costa Cordeiro, de 24 anos, morreu no último sábado (22) em frente ao restaurante e pizzaria A Princesinha, no Centro de Rio Branco. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o rapaz bastante agitado e depois sendo contido por um dos seguranças do local.

A mulher dele, Larissa Oliveira chegou a publicar em um grupo de gastronomia nas redes sociais que o rapaz foi morto asfixiado por seguranças do estabelecimento comercial. Ao g1, ela informou que a sogra está na delegacia da Cidade do Povo nesta terça-feira (25) denunciando o caso e que, após isso, a família deve falar.

“Muito obrigada aos seguranças do restaurante A Princesinha por matar meu marido asfixiado. Isso foi uma covardia. Mas a justiça de Deus é maior e eu não vou me calar. Ele tinha família, ele tinha duas filhas. Muito obrigada”, publicou a mulher.

A reportagem também tentou contato com o proprietário do restaurante, mas não obteve resposta até última atualização desta matéria.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência por volta das 21h40 de sábado. Inicialmente, a informação era de que se tratava de um paciente com uso abusivo de entorpecentes e foi enviada uma ambulância básica.

Mas, ao chegar no local, a equipe encontrou o paciente em parada cardiorrespiratória e, devido à gravidade do quadro dele, foi preciso acionar a ambulância de suporte avançado. Os atendentes ainda tentaram reanimar o jovem, mas ele foi a óbito.

Ainda segundo o Samu, Cordeiro apresentava lesões na face e no couro cabeludo. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar pelos devidos procedimentos. A Polícia Civil informou que vai aguardar o resultado do laudo que vai determinar a causa da morte para dar início à investigação.

