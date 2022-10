Jovem morre e outro fica gravemente ferido em acidente entre carro e moto no interior do Acre

- Publicidade -

Um acidente de natureza grave foi registrado no início da manhã deste sábado (29) no município de Manoel Urbano, interior do Acre.

Segundo informações repassadas ao Portal Tá no Foco, uma moto se chocou contra um carro em uma via nas proximidades da unidade mista de saúde daquele Município.

Na motocicleta, estavam dois jovens, um morreu ainda no local antes de receber atendimento, e o outro foi socorrido em estado de saúde grave.

A polícia foi acionada para isolar a área, as causas do acidente não foram informadas até o fechamento dessa matéria.

Fonte: Tá no Foco