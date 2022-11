Jovem é morto a tiros durante comemoração da vitória de Lula

- Publicidade -

Felipe Rocha de Sá Nunes, um baiano de 19 anos, jogador de futebol, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (31/10), enquanto comemorava a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, em um evento em Juazeiro (BA).

Felipe integrava a equipe sub-20 do Juazeirense, time do município em que residia. Segundo a Polícia Civil, o jovem chegou a ser socorrido no Hospital de Traumas em Petrolina (PE), município vizinho, mas não resistiu.

Homem armado esteve no local Nas redes, circulam vídeos de um homem armado na celebração onde Felipe estava, na Avenida Adolfo Viana. Segundo testemunhas, ele teria efetuado disparos e atropelado pessoas que estavam no local após tentar passar de carro na avenida, fechada devido à festa.

A autoria e motivação do crime ainda estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da cidade.

Testemunhas relataram que o homem efetuou disparos e atropelou pessoas que estavam na avenida. Indignados com a presença dele no local, algumas pessoas jogaram cadeiras e latas, tentando afugentá-lo da avenida.

Veja:

Metrópoles