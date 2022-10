Jovem diz que matou primo e três crianças por barulho e por ter perdido o emprego

- Publicidade -

Gustavo Borges, de 25 anos, foi preso pela morte do primo e três crianças na madrugada deste domingo (30), em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele confessou o crime e disse que foi motivado pela raiva contra o parente e pelo barulho causado pelos meninos com idades entre 7 e 11 anos.

“Ele acabou com a minha vida e me fez perder o perder o emprego. Eu já tinha muito tempo de empresa”, disse o jovem antes de ser preso.

Gustavo se referia ao primo, Ronaldo dos Santos, de 39 anos. Santos era padrasto das três crianças que também foram esfaqueadas.

André Filipe, de 7 anos; Victor Daniel, de 9 anos; e Victoria Danielle, de 11 anos estavam na casa da família, que fica no primeiro andar de um sobrado no bairro Vila Olga. O autor confesso mora no andar de cima. “As crianças faziam muito barulho. Eu tava ficando surdo”, disse o preso à reportagem.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Gustavo Borges invadiu o imóvel no início da madrugada de domingo, enquanto a família dormia. A mãe das crianças estava no trabalho e encontrou os corpos ao chegar em casa.

O major André deSouza, da PM, explica que, após o crime, o assassino colocou as facas e roupas usadas no ataque e os celulares das vítimas no telhado de um imóvel vizinho. Ele voltou para casa horas depois.

“Ele [o autor] disse que não tem problemas psicológicos, que não faz uso de drogas e que é uma pessoal normal. A gente estranha a frieza”,avaliou o militar.

Gustavo Borges foi preso em flagrante. A Polícia Civil disse que segue com a investigação para “completa elucidação dos fatos”. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) e devem ser velados na tarde desta segunda-feira (31).