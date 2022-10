Jovem descobre que namorada já fez sexo com pais dele e termina

Um jovem canadense foi surpreendido no último Dia de Ação de Graças – comemorado no Canadá em outubro – ao descobrir que sua atual namorada já havia feito sexo com os pais dele um antes.

O rapaz tem 19 anos e contou a história na rede social Reddit. Segundo ele, sentiu um nervosismo na atual namorada quando estavam a caminho da casa dos pais. Passado o jantar, ela resolveu revelar tudo para ele.

A atual ex-namorada dele teria conhecido os pais em um aplicativo de relacionamento. Na verdade, uma amiga dela deu “match” com os pais e ela a convidou para participar do encontro. O sexo, então, foi entre 4 pessoas: os pais do jovem, sua ex-namorada e a amiga dela.

“Eu apresentei minha namorada para os meus pais no último final de semana. Nós estávamos oficialmente juntos há só um mês, mas as coisas estavam caminhando muito bem. Eu já tinha conhecido os pais dela e ela queria conhecer os meus. Eu vivo no Canadá, então o Dia de Ação de Graças é neste final de semana. Minha namorada tinha planos e não conseguiria ir, então nós decidimos armar uma comemoração um final de semana antes para que eles tivessem a chance de se conhecer”, contou.

A mãe do jovem confirmou a história e, mesmo tendo ocorrido apenas uma vez, ele preferiu dar um fim no relacionamento. Embora soubesse que os pais são adeptos do swing – prática relacionada à troca de casais para fins sexuais – disse ter se assustado em saber que saem com pessoas da idade dele.