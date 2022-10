Jorge Viana vota na Assembleia Legislativa do Acre

- Publicidade -

O candidato ao governo do Acre, Jorge Viana, do PT, votou, logo no início da manhã, deste domingo, 2. Por volta da 7h15, ele chegou em sua seção eleitoral, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O candidato chegou acompanhado do candidato a vice, Marcus Alexandre, da candidata ao Senado Nazareth Araújo e demais apoiadores de campanha e também familiares.

Viana chegou ao local de votação, falou com militantes. À imprensa ele disse que estar confiante em um segundo turno. Ao votar, por volta de 7h35, ele disse que este é o voto da esperança.

Devem ir às urnas, no primeiro turno das eleições no Acre, mais 588,4 mil eleitores, com a missão de escolher os representantes do estado e do país pelos próximos quatro anos. Ao todo, o acreano terá que votar cinco vezes para escolher: presidente da república, governador, senador, deputado estadual e federal.

A Gazeta do Acre/Dell Pinheiro