Jorge Viana se manifesta com mensagem de gratidão e diz ter esperança na eleição de Lula

- Publicidade -

Segundo colocado no resultado final da eleição desse domingo, 02 de outubro, com mais de 100 mil votos para o governo do Acre, o petista Jorge Viana se manifestou nas redes sociais, onde reconheceu o resultado das urnas junto com Marcus Alexandre, candidato a vice.

Jorge além de agradecer, fez questão de ressaltar que a eleição a nível estadual está encerrada, mas que o segundo para presidente ainda lhe trás esperança em uma eleição de Lula.

“Quero cumprimentar vocês e dizer que eu tenho um costume que toda eleição a gente se reúne depois de as urnas falarem. Já me comuniquei muitas vezes para agradecer as vitórias. E, por isso, que a gente está aqui, para respeitar o resultado das urnas e agradecer vocês todos. A eleição no Acre acabou, o resultado foi dado pelas urnas, mas a eleição nacional ainda não. Nós temos uma esperança muito grande na eleição do presidente Lula. Desejamos uma sorte melhor para o povo do Acre”, disse.

Marcus Alexandre que estava ao lado de Jorge, também agradeceu.

“Quero também expressar minha gratidão a você que nos recebeu na sua casa, a nossa militância guerreira, nossos candidatos, guerreiros que estiveram conosco. Fizemos tudo que a gente podia levando uma mensagem de esperança e amor pelo Acre”, falou.

Eleições no Acre

Gladson Cameli, do Progressistas, foi reeleito governador do Acre, com 242.100 votos, o que equivale 56,75% dos votos válidos, com 100% das urnas apuradas. Sua vice é a senadura Mailza Gomes, também do PP.

Com esse resultado, Cameli derrotou nas urnas Jorge Viana (PT), que ficou em segundo lugar com mais de 103.265 votos votos, (24,21%); Mara Rocha teve 47.173 mil votos (11,06%); Sérgio Petecão (PSD) ficou com 27.393 votos, (6,42%), Márcio Bittar (União Brasil) recebeu 4.773 votos (1,12%); Nilson Euclides (PSOL), com 1.125 mil votos, (0,26%) e David Hall, como 771 votos, (0,18%).

Fonte/ A Gazeta do Acre