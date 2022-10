Jorge Viana, Flaviano Melo e Executiva do MDB no Acre manifestam apoio a Lula em aliança histórica

Na última terça-feira, 25 de outubro, em Rio Branco, Jorge Viana se reuniu com o presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo e membros da Executiva do partido, que, juntos, alinharam apoio à eleição do candidato Lula (PT).

Também estiveram presentes no encontro histórico o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, e os ex-deputados João Correia e Chagas Romão, além de outros integrantes do MDB.

“O momento gravíssimo que o país vive requer isso. No MDB, têm pessoas que apoiam Bolsonaro, mas, a ampla maioria da Executiva apoia o presidente Lula. A Simone Tebet passou a ser um peça muito importante nesse processo de eleição do presidente Lula. E eu vim aqui para a gente conversar sobre isso. É muito importante que PT e MDB estejam juntos nesses processo, e também após as eleições”, salientou o ex-senador Jorge Viana.

O apoio de Flaviano a Lula não é uma surpresa, ainda no primeiro turno, o parlamentar havia comentado que “Bolsonaro nunca mais”, durante entrevista concedida ao jornalista Luciano Tavares. Questionado sobre as diferenças entre as siglas PT e MDB, Flaviano foi enfático.

“Essas arestas políticas são sempre possíveis de ser aparadas, política é assim, graças a Deus”, disse.

Apesar de, no Acre, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) ter conquistado a maioria dos votos, no primeiro turno, 62,5% (275.582 votos), é o ex-presidente Lula que lidera a maioria das pesquisas de intenção de voto no país. Segundo o Ipespe, Lula pontua 50% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro fecha em 44%.

