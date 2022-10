Jojo Todynho rasga cuecas do marido após passar por separação e afirma que ia colocar fogo nas peças íntimas do marido

- Publicidade -

Jojo Todynho, mais uma vez está em evidência na mídia. Tudo porque após a “separação relâmpago” que durou menos de 24 horas, a funkeira revelou mais um detalhe da briga com Lucas Souza.

A cantora colocou as roupas do marido em uma mala e chegou até a rasgar algumas cuecas dele. No vídeo publicado pela cantora, ele está colocando suas coisas novamente no lugar: “Jogou tudo na mala; Vai estragar todas as minhas roupas da Gucci” – Falou Lucas.

“Quer que dobre roupa na mala? Tem sorte que eu não taquei fogo. Ia tacar fogo” – Rebateu ela .

Lucas, então, pede para que a cantora pare de filmar, já que sua cueca estava furada: “Deve ter um monte assim, porque rasguei um monte de cueca” – Admitiu ela no fim.

