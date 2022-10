Jogo de vídeo game chama a atenção na Internet

- Publicidade -

O Bomba Patch é um dos jogos mais conhecidos, seja pelos fãs de jogos eletrônicos, ou pessoas não tão chegadas assim ao esporte virtual.

O jogo em si, tem como base o PES 6, e traz para aos seus usuários, uma versão sempre atualizada dos clubes, campeonatos e ligas, tudo o que temos no cenário real do futebol mundial.

O jogo também é conhecido por sempre usar memes virais da Internet. Na maioria das vezes, os memes tem relação com o futebol. Com essa popularidade toda o mod também se faz presente em diversos eventos importantes, sejam eles dentro ou fora das quatro linhas.

Confira agora algumas das vezes que o Bomba Patch caiu na boca do povo:

Uma das atualizações mais interessantes, foi a do “Ronaldinho Preso”. Durante a pandemia de covid 19 em 2020. Os fãs de futebol foram surpreendidos pela notícia de que o Bruxo Ronaldinho Gaúcho, teria sido preso no Paraguai. Na quela época diversos memes surgiram na Internet, mas o Bomba Patch tratou de se atualizar, colocando o Bruxo com uniforme, que faz referência a agrupação especializada, onde o ex-atleta ficou.

Durante a pandemia, a equipe Bomba Patch também fez menção aos estádios que ficaram sem torcida, mas o foco ficou no Ronaldinho.

No ano de 2018, durante um debate presidencial, o então candidato Cabo Daciolo afirmou a existência da União das República Socialistas da América Latina, conhecida como URSAL.

Diversos memes surgiram na Internet, e o Bomba Patch não poderia ficar de fora, adicionando ao Mod a seleção URSAL, que reunia os principais jogadores da América Latina.

Essas foram só algumas das vezes que o jogo caiu na boca do povo, e ainda tem muitas situações que não citamos nessa matéria, por exemplo a inclusão do influencer “Luva de Pedreiro” no Mod.