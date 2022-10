Jogador é preso ao tentar contato com ex que o acusa de abuso

Evitar contato com Harriet era uma dos condições da fiança no caso que o jogador responde, movido pela ex-namorada. A prisão foi efetuada pela Polícia de Manchester, neste sábado.

Mason Greenwood tem 21 anos e foi acusado de estupro e agressão pela ex-namorada no fim de janeiro deste ano. Greenwood foi preso e liberado depois de dois dias de interrogação, após pagamento de fiança. O jogador foi afastado de todas as atividades do time de Manchester, mas ainda tem contrato com os Red Devils.

O Manchester United não se pronunciou sobre a nova prisão de Greenwood.

