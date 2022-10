Joelma foi parar no hospital e descobriu diagnóstico de doença preocupante: “Não conseguia fazer nada”

- Publicidade -

Em uma entrevista ao Altas Horas no passado, Joelma assustou os fãs ao comentar um problema que teve após enfrentar a covid. Além disso, ela teve muitas sequelas e precisou de um tempo para se recuperar.

Joelma contou que estava sofrendo com falta de fôlego. Como cantora, isso a afetou bastante, pois, além de cantar, ela também dança. Por isso, precisa está em plena forma. Contudo, logo após a covid, ela sofreu por mais de um ano com isso e não sabia a causa do problema.

“Eu inchava e perdia completamente a energia, não conseguia fazer nada. Aí fui fazer uma hemoterapia, em que você tira o sangue e aplica no músculo, e percebi que meu sangue não estava com uma cor normal. E estavam com dificuldade para tirar meu sangue. A pessoa não conseguiria tirar assim fácil”, contou Joelma.

Então, a cantora completou expondo qual era o problema. “Então aí descobri que meu sangue estava coagulando, olha o perigo! Então, agora estou fazendo tratamento”, disse ela. Apesar do momento complicado, a cantora se recuperou muito bem.