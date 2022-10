Joaquim Barbosa critica Damares e Michelle por encontrar venezuelanas

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, usou as redes sociais para criticar a senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro. As duas se reuniram com líderes comunitárias venezuelanas da comunidade visitada por Jair Bolsonaro (PL) e citadas em fala polêmica do presidente.

“Dá pra ver que falta a essas duas senhoras o mínimo de pudor e de decência, não é mesmo?”, questionou o ministro aposentado. “Deveriam ter consciência do altíssimo grau de vulnerabilidade social dessas pessoas – em razão não só da idade, mas sobretudo da condição de imigrantes.”

A primeira-dama e a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos se encontraram com as mulheres em uma casa no Lago Sul, com intermediação da embaixadora Maria Teresa Belandria, representante no Brasil do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó. O encontro foi uma tentativa de abafar os efeitos da fala de Bolsonaro na campanha à reeleição. “Deveriam entender que o simples fato de abordá-las (com o tacape da Presidência da República e a condição de senadora eleita a sinalizarem alguma forma de poder particularmente temível por quem vive precariamente em outro país) pode ser-lhes assustador. Que gente!”, escreveu Joaquim Barbosa no Twitter.