Jesus Luz pede que ex-esposa deixe a antiga casa do casal

O DJ e influenciador Jesus Luz solicitou que sua ex-esposa, Carol Ramiro, deixasse a residência em que os dois moravam quando casados. A influenciadora atualmente mora em um apartamento com a filha, de seis anos, em um local mais próximo à escola da menina. No entanto, ainda ocupava o imóvel localizado no Itanhangá, no Rio de Janeiro.

A alegação de Luz é de que ele quer alugar o imóvel, e precisa que ela se retire em definitivo. Jesus está vivendo com sua atual mulher, Aline Campos, com quem engatou um romance após o anúncio de separação com Carol. Os amigos da modelo não gostaram nada da situação e aconselharam ela entrar na justiça contra o ex-marido. Uma fonte próxima ao casal afirmou ao Jornal Extra que Jesus vem pagando uma pensão para a filha, e que de resto Carol assume tudo.

O casal ficou junto por sete anos, e teve uma separação conturbada, já que Carol não ficou nada satisfeita ao saber que seu ex-marido estava tendo um romance com uma amiga da família, que sempre esteve por perto. Na ocasião, ela chegou a gravar vídeos contando da situação. Recentemente, em entrevista à Revista Quem, Carol afirmou que eles disseram a ela que não houve traição, e que ela acredita neles. Segundo ela, sua intenção é viver bem, e deseja felicidades ao casal.