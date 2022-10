Jessica Alves realiza novo procedimento estético após quase perder o nariz; Confira

Jessica Alves, que ganhou fama como o Ken Humano, fez uma nova cirurgia plástica no rosto. A apresentadora mexeu no formato do nariz e mostrou o resultado no Instagram, em 16 de setembro de 2022.

Jessica Alves, conhecida como o Ken Humano. Foto: Retirada da Internet.Nas imagens, é possível ver uma boa diferença no visual, ao aparecer com o nariz mais empinado. A brasileira fez a operação em uma clínica de estética na Turquia, e agradeceu ao médico na rede social. “Fez um ótimo trabalho”, declarou ela.

Sobre o queixo, antes da cirurgia, ela fala que teve uma infecção ao fazer um procedimento em um salão de beleza Reprodução/Instagram

Jessica Alves chamou atenção dos seguidores ao surgir com a cintura finíssima Reprodução/Instagram

Além do nariz, Jessica já havia feito, há alguns dias, um procedimento no queixo e pescoço. “Fiz meu nariz, levantei meu lábio, fiz uma aspiração no pescoço e no queixo, arrumei o buraco no queixo e estou me sentindo ótima!”, disse.

Ela já passou por diversas cirurgias plásticas, entre elas mais de 12 rinoplastias, o que acabou ocasionando alguns problemas. Ela não conseguia sentir cheiros, o nariz começou a cair e especialistas alertaram que ela poderia acabar com um buraco no rosto.

Fonte/ conteudoms.com