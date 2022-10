Jerry Correia e Fernanda Hassen entram na mira do PT após eleições

- Publicidade -

O resultado do primeiro turno da eleições gerais no Acre pode render novos episódios, principalmente lá pelas bandas do Partido dos Trabalhadores (PT), onde cabeças vão rolar.

O sitio NH conversou na tarde da última quinta-feira, 06 de setembro, com um petista descontente com os prefeitos Jerry Correia e Fernanda Hassen, de Assis Brasil e Brasiléia, respectivamente, que durante o pleito eleitoral declararam publicamente apoio ao governador Gladson Cameli.

A fonte garantiu ao NH que o descontentamento com os rebeldes é quase que unanimidade dentro do partido e que já está sendo preparado o pedido de expulsão dos dois.

“O que eles (prefeitos) fizeram foi traição, traíram o partido, a nossa história e toda a nossa luta. O PT não é uma bengala, uma escora para oportunistas usarem como bem entender. Nós temos regras, as coisas não são bagunçadas como eles pensam. Esses prefeitos tem até o próximo dia 30 para saírem de uma forma minimamente ‘honrosa’ , caso contrário entraremos com o pedido de expulsão”, disse o petista.

Procurado, o presidente do PT no Acre, Cesário Braga não negou o caso, mas limitou-se em afirmar que neste momento a executiva do partido está pensando apenas no segundo turno da eleição presidencial.

“Olha, oficialmente o PT do Acre está focado em trabalhar para a eleição do presidente Lula. Por parte da executiva ainda não há nada nesse sentido, tudo que tiver que ser decidido será após o segundo turno”, disse Braga.

Fonte/ O Alto Acre