Jarude promete mandato ‘fiscalizador’ das ações do Governo do Acre

O terceiro candidato a deputado estadual mais bem votado do Estado, Emerson Jarude, que, no último domingo, foi eleito com mais de 8.500 votos, falou, na quinta-feira, 6, à radio GAZETA 93 FM, sobre sua campanha e os próximos projetos na Assembleia Legislativa do Acre.

Com atuação de destaque na Câmara de Rio Branco e estreante em uma disputa para Assembleia Legislativa, Emerson Jarude recebeu votos em 20 dos 22 municípios do Acre e ressaltou que pretende fazer uma grande fiscalização no interior do Estado, onde os recursos são poucos. “Não dá pra aceitar criança morrendo por conta de respirador, ou teto de hospital caindo na cabeça das pessoas”, alfinetou ele.

Crítico feroz do prefeito Tião Bocalom, o novo deputado promete fazer também um mandato “fiscalizador”, agora em relação às ações do Governo do Acre.

Jarude enfatizou que algumas coisas ainda o incomodam muito no Estado e acredita que situações como a falta de pavimentação das ruas e as grandes filas na saúde pública precisam ser mudadas através de políticas públicas que, verdadeiramente, desenvolvam o estado e que gerem emprego e renda. “Ninguém aguenta pagar tantos impostos para manter uma máquina pública que não funciona”, destaca.

O deputado eleito acrescentou que é necessário valorizar professores, médicos, engenheiros, nutricionistas e os demais servidores públicos e dar condições para ter um serviço de qualidade prestado pelo Estado.

“Entregarei pra população um mandato efetivo, eficaz, que coloque a população em primeiro lugar”, disse o deputado eleito.

