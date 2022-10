Japão reabre fronteiras para turismo após 2 anos e meio

O Japão reabriu suas fronteiras para o turismo nesta última terça-feira (11), após dois anos e meio de duras restrições para combater a pandemia de covid-19 . Na madrugada de terça chegaram os primeiros turistas, vindos de Israel , França e Reino Unido.

As autoridades esperam a chegada de visitantes atraídos, especialmente, pela baixa cotação da moeda do país, o iene, o que especialistas acreditam que ajudará a sustentar a economia local.

Em entrevista ao jornal Extra, o estudante Itay Galili, de 22 anos, disse que monitorou de perto as notícias para saber quando as fronteiras seriam reabertas: “Assim que soube que iam reabrir no dia 11, comecei a planejar. As passagens eram caras (…) mas nenhum preço é muito alto”

A aposentada de 69 anos, Adi Bromshtine, também é outra visitante vindo de Israel e contou à reportagem a experiência de finalmente poder visitar o país oriental: “É um sonho muito, muito longo tornado realidade. Planejamos antes da covid e estávamos esperando”.

O Japão fechou suas fronteiras no início da pandemia e impediu, inclusive, o retorno de residentes estrangeiros. A partir desta terça, a entrada sem visto para visitantes de 68 países e territórios foi retomada. Entre as exigências que ainda vigoram está a obrigatoriedade vacinação ou teste negativo de coronavírus três dias antes de viajar.

