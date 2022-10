Já estão disponíveis no site da banca organizadora gabarito das provas objetivas do concurso da Sesacre

O gabarito das provas objetivas do concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), aplicadas neste domingo, 16, já estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação(IBFC). https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/402.

Mais de 32 mil inscritos participaram desta etapa do certame, concorrendo a uma das 669 vagas de nível médio e superior disponibilizadas pela pasta.

As provas, que são de caráter eliminatório, contaram com 80 questões de múltipla escolha, que serão avaliadas de 0 a 100 pontos. Os candidatos que tiverem pontuação igual ou superior a 50% do total de pontos e não zerarem nenhuma das provas de conhecimento serão considerados aptos a participarem da próxima fase.

Caso o candidato queira recorrer das questões ou de algum fato que possa tê-lo lesado, terá um prazo para interposição de recurso, que será de dois dias úteis contados a partir do primeiro dia subsequente à data de divulgação oficial do ato objeto do recurso.

A contar da data de divulgação da homologação do resultado final, o certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, caso a pasta solicitante do concurso considere necessário.

Fonte: Agência do Acre