Já comprou na Shein? Loja online terá que pagar 10 milhões por não avisar clientes

Você sabia que hoje em dia algumas das varejistas que mais vendem no mundo são as populares lojas chinesas? No Brasil muitas pessoas estão fazendo suas compras pelas já famosas Shopee, AliExpress e, é claro, a Shein.

Por isso é importante ficar ligado para as novidades que surgiram recentemente. Uma delas é sobre uma multa que foi aplicada para a loja por conta de um problema de segurança envolvendo seus clientes. Entenda!

Multa para a Shein

Antes de mais nada, é importante lembrar que a dona da loja Shein é a empresa Zoetop, da China. Essa é uma das maiores marcas do mundo no que diz respeito à compra de roupas online.

É justamente ela que recebeu essa multa para a Shein no total de US$ 1,9 milhão. Ou seja, um total de aproximadamente R$ 10 milhões na cotação atual.

A multa foi definida em Nova Iorque, nos Estados Unidos. De acordo com a sanção das autoridades, a loja não notificou de forma correta os usuários e clientes sobre um ataque que aconteceu em 2018.

O problema cibernético acabou afetando aproximadamente 39 milhões de contas.

Vazamento de dados da Shein

Segundo a Procuradoria Geral de Nova Iorque, apenas no estado são cerca de 375 mil contas afetadas.

Para quem não sabe o que aconteceu no vazamento de dados da Shein, as investigações afirmam que foram roubadas as informações de login dos clientes.

Além disso, as investigações dizem que a Shein mentiu por não confirmar oficialmente o número de afetados. Segundo a Zoetop, os números foram de apenas 6,42 milhões de usuários com dados afetados.

Vazamento da Shein afetou usuários brasileiros?

Por fim, é importante lembrar que os problemas de segurança aconteceram há quatro anos, mas só vieram agora a público porque a Procuradoria de Nova Iorque não divulga os casos de multas. Ou seja, essas informações ainda não estavam disponíveis.

Contudo, a grande pergunta é: o vazamento de dados da Shein afetou o Brasil? Não é possível afirmar que usuários brasileiros foram diretamente afetados.

Apesar de ter sido um problema de ordem de milhões de afetados, não existem muitas notificações de usuários no Brasil reclamando.

A saber, a Zoetop afirma que aumentou muito o investimento em segurança cibernética depois que sofreu os ataques em 2018.

Ainda assim, especialistas sempre dão algumas dicas para manter seus dados seguros:

Evite fazer o login em vários aparelhos diferentes – em celulares emprestados, por exemplo;

Não fale o seu login e senha em locais públicos na internet (redes sociais, por exemplo);

Sempre que possível, mude suas senhas para garantir a sua segurança por mais tempo.

