Ivete Sangalo recebe alta após internação em Salvador

Na sexta-feira (30/9), Ivete surpreendeu seus seguidores no Instagram ao abrir uma live, diretamente do hospital. Ela tranquilizou os internautas ao falar sobre o seu estado de saúde e ainda fez um apelo sobre as eleições deste domingo (2/10).

“Eu estou ótima, amanhã já estou liberada, graças a Deus, e tudo correndo maravilhosamente. E domingo é ‘nóis’, hein, galera?!”, disse. “Estou bem, não se preocupem”, acrescentou a artista, que também cantou um trecho de uma de suas músicas que fala sobre mudança: “Está vindo um tempo novo”.