ISE/AC:: Governo realiza reunião com comissão de candidatos aprovados no concurso do Instituto Socioeducativo

O governo do Estado, por meio do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC), realizou na manhã desta quarta-feira, 5, no Centro Integrado de Segurança Pública e Justiça (Cieps), em Rio Branco, uma reunião com a comissão dos candidatos aprovados no concurso da instituição, para explicar a situação do certame e esclarecer dúvidas.

O concurso do ISE teve seu edital publicado no dia 5 de outubro de 2021, e provas objetivas da primeira etapa foram realizadas no dia 5 de dezembro. A segunda fase, que está em andamento, consiste na realização de exames psicotécnico, médico e toxicológico, e prova de aptidão física, exclusiva para o cargo de agente socioeducativo. Encontra-se agora na fase de investigação criminal e social, concluída para os candidatos do Acre.

O presidente do ISE, Mário César Freitas, ressaltou que o objetivo da reunião foi esclarecer aos candidatos que aguardam a última fase que o processo está correndo dentro do prazo previsto, e que, a cada etapa vencida. também existe o prazo para os recursos.

O gestor explicou que o curso de formação, na última fase, terá início após a conclusão da investigação social dos candidatos aprovados e recurso. “Essa investigação ainda não foi concluída porque temos candidatos em Rondônia que precisam passar por esse mesmo processo, e o resultado ainda não nos foi encaminhado”, afirmou.

O representante dos agentes socioeducativos aprovados, Renê Sarkis, disse que a reunião foi importante para dar maior transparência às informações: “Buscamos esclarecimentos junto à presidência do ISE sobre o andamento do concurso, visto que a banca organizadora não forneceu um cronograma com datas, e muitos candidatos são do interior e dependem desses prazos para virem à capital”, explicou.

Na ocasião também foram apresentados os futuros monitores, que serão responsáveis pelo curso de formação dos agentes.

Fonte: Agência do Acre