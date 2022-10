Irmão polêmico de Bruno Gagliasso é eleito deputado estadual no RJ

Em julho deste ano, o ator e influenciador bolsonarista foi condenado pela Justiça do Rio a pagar R$ 10 mil de indenização a Adriana Santana de Araújo Rodrigues, mãe de Marlon Santana de Araújo, morto na chacina do Jacarezinho, ocorrida maio do ano passado.

Ela processou Thiago devido a uma publicação em que ele acusa Adriana de ser a pessoa que aparece em uma foto portando um fuzil na comunidade. A própria polícia negou que fosse a mulher na imagem. Com a postagem, o influenciador tentava criar uma narrativa de que os mortos na operação policial seriam todos criminosos, assim como suas famílias. Metrópoles