Irmão de Bruno Gagliasso chocou a todos com declaração sobre Gio Ewbank “Deixar essa mulher falar da nossa mãe”

O irmão de Bruno Gagliasso, Thiago Gagliasso, chocou a todos ao falar sobre Gio Ewbank, após uma briga que tiveram em 2018.

Uma briga familiar acabou sendo exposta ao público por meio das redes sociais, envolvendo os irmãos e a esposa do ator. Tudo começou quando a moça se mostrou incomodada quando seu cunhado disse que a televisão estava morrendo.

“Amorzinho. Espero que quando o seu desejo da “TV morta” se realize vocês estejam preparados para: Não ter o apartamento que seu irmão deu para vocês morarem no Rio de Janeiro; não te ajudar a pagar a escola de seu filho”, disparou Gio Ewbank..

Momentos depois, Thiago Gagliasso acabou divulgando uma mensagem da qual está criticando Gio Ewbank: “Já que ela ama tanto falar da vida pessoal no ‘Amores do Gioh’, por que ela não posta isso lá também?”, questionou.

Em seguida, seguiu criticando sua cunhada: “Infelizmente não me tornei um dos amores do Gioh. Mas gostaria muito de lhe informar que não moro mais no apartamento do meu irmão”, contou o rapaz.

E seguiu: “Liga lá na escola do meu filho, pergunta se estou devendo algo. E se precisasse de ajuda dele, aceitaria viu?, disparou.

Thiago Gagliasso contou que se sentiu traído pelo seu irmão, Bruno Gagliasso, por ter deixado a esposa falar daquela maneira com ele.

“Eu me senti traído mano, que filho da [email protected], rapaz, tô aqui ajudando o cara e o malandro vem e deixa a mulher dele me esculachar, falar da nossa mãe”, disse indignado ao podcast ‘Cara a Tapa’.

E revelou a conversa: “Eu liguei pra ele e falei: ‘olha irmão, que papo é esse ai? Tua mulher me esculachou’. Aí ele falou: ‘é isso mesmo, acho que tu só me liga pra pedir dinheiro ultimamente”, revelou Thiago Gagliasso.