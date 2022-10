Iran Malfitano solta o verbo e comenta sobre suposto assédio de Shay com peoas: “O programa teria tirado ele”

“Fico feliz por ele. Todo mundo entra aqui pelo dinheiro, só que eu conversava com ele, e ele falou: ‘Iran, eu fui mal interpretado no último reality que eu fiz, as pessoas me julgaram. Eu entrei aqui para mostrar que eu não sou a pessoa que as pessoas falaram que eu era’”, lembrou Iran. Pelé comentou sobre a cultura dele. “Como ele é gringo, ele errava muito. E até algumas brincadeiras, eu via que não era de maldade”, apontou o cantor. “O cara é iraniano! A cultura, a tradição é completamente diferente”, concordou o ator.

“Agora uma coisa que a gente não pode deixar passar: eu estou ansioso para ver esse bagulho do banho, porque isso é sério. Não estou dizendo que a Moranguinho é mentirosa, não estou defendendo o Shay e nem estou falando que ele está errado, porque eu não estava lá”, disse Pelé, se referindo quando a dançarina reclamou da postura do iraniano. “Todo mundo de vista é a vista de um ponto. Você não pode descredibilizar o que ela sentiu, mas até que ponto o que ela sentiu foi o que realmente estava vindo de lá pra cá?”, questionou o ator. Bola Vip