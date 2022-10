Ipec com eleitores de MG: Lula tem 52% dos válidos e Bolsonaro, 48%

- Publicidade -

Pesquisa Ipec realizada com eleitores de Minas Gerais divulgada neste sábado (29/10) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 52% dos votos válidos no segundo turno, ante 48% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A pesquisa foi encomendada pela Globo e divulgada neste sábado (29/10), na véspera da votação final. O Ipec foi fundado em 2021 por ex-executivos do Ibope Inteligência.

Os votos válidos desconsideram brancos e nulos. Esse é o procedimento utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Pela legislação brasileira, um candidato a presidente é considerado eleito se obtiver maioria absoluta dos votos. Ou seja, mais da metade dos votos válidos – excluídos os votos em branco e os nulos. Apesar de Lula aparecer com mais de 50% dos votos válidos, como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, não é possível afirmar que a disputa terminará no primeiro turno.

Estado-chave, Minas é considerada o termômetro da eleição presidencial. Lá, o atual presidente perdeu para Lula no primeiro turno por 563 mil votos (48,29% a 43,60%).

A disputa governamental em Minas foi resolvida no primeiro turno, com reeleição do atual governador, Romeu Zema (Novo), com 56,18% dos votos válidos. No início do segundo turno, Zema declarou apoio a Bolsonaro e passou a atuar em prol do postulante do PL.

Votos totais Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, os percentuais para presidente em Minas são os seguintes: Lula (PT): 49%

Jair Bolsonaro (PL): 44%

Brancos: 5%

Não sabe/não respondeu: 2%