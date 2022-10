Internado há uma semana, Erasmo Carlos tem estado de saúde delicado devido à infecção

- Publicidade -

O estado de saúde de Erasmo Carlos foi atualizado neste domingo (23). Internado há uma semana no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o cantor está em tratamento contra uma infecção pulmonar, motivo pelo qual o Coldplay cancelou os shows no Brasil. Apesar dos cuidados feitos, o quadro do artista é delicado.

Há menos de um ano, em dezembro de 2021, Erasmo ficou mais de uma semana internado no mesmo hospital. Na época, ele foi diagnosticado com Covid-19, mas a internação foi apenas um cuidado a mais, já que o artista estava com o esquema de vacinas em dia.

Na sexta-feira (21), a equipe do cantor – casado com Fernanda Passos, 49 anos mais nova – divulgou um aviso nas redes sociais sobre o adiamento de dois shows nos Estados Unidos. “Informamos que, por motivos de força maior, os shows que Erasmo Carlos realizaria em Orlando, 4 de novembro – e Miami – 10 de novembro – foram adiados. Posteriormente informaremos novas datas”, dizia o comunicado.

Falta de explicação preocupa fãs de Erasmo Carlos

Na postagem, a equipe não informou o motivo do adiamento das apresentações, o que fez com que os fãs questionassem. “Isso é falta de respeito com quem gosta dele… deveriam falar o que está acontecendo”, disse uma. “Tá tudo bem com o Erasmo? Estamos preocupados”, comentou outra.

“O que houve com o Erasmo Carlos?”, perguntou uma. Em resposta, outra internauta declarou: “Nossa, só agora vi esse comunicado. Tomara que o Erasmo esteja bem e tenha sigo algo referente à agenda por uma das partes”.

