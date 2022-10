Internacional vence, e Palmeiras precisará de nova rodada para conquistar título

- Publicidade -

O Internacional venceu o Ceará, de virada, por 2 a 1, nesta quarta-feira (26), no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o que adiou a possibilidade de que o Palmeiras fosse consagrado campeão pela 11ª vez.

O Vozão abriu o placar, de pênalti, com Lima, aos cinco minutos do primeiro tempo. Edenilson empatou na segunda etapa, aos 20 minutos. Também de pênalti, Alan Patrick virou o jogo para o Colorado, aos 33 minutos.

O Palmeiras, que tem 74 pontos, precisava que o Internacional, com 64 pontos, perdesse. Os paulistas triunfaram sobre o Athletico-PR, na última terça-feira (25), por 3 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Agora, o time precisará de mais uma vitória nas quatro partidas restantes para não depender de outros resultados.

O próximo jogo será diante do Fortaleza, na quarta-feira (2), às 16h, no Allianz Parque.

Corinthians x Fluminense

O Corinthians foi derrotado pelo Fluminense, por 2 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O atacante corintiano Gustavo Silva precisou ser substituído no primeiro minuto após sofrer uma lesão no joelho.

O Tricolor Carioca abriu o placar com Germán Cano, aos 11 minutos, após aproveitar uma sobra na pequena área e empurrar pro fundo do gol.

Cano ampliou em um chute de primeira aos 24 minutos, com cruzamento de Calegari.

Goiás x América-MG

Goiás e América-MG empataram, por 2 a 2, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Aloísio abriu o placar para o Coelho. Vinícius Santos empatou para os goianos. Wellington Paulista virou, mas Diego empatou de pênalti.

Veja a tabela completa do Campeonato Brasileiro:

CLASSIFICAÇÃO P J V E D G GC SG PAL 74 34 21 11 2 59 22 37 INT 64 34 17 13 4 52 30 22 FLA 61 34 18 7 9 56 32 24 FLU 58 34 17 7 10 55 40 15 COR 57 33 16 9 8 39 32 7 CAP 51 34 14 9 11 41 43 -2 CAM 51 34 13 12 9 39 33 6 SAO 50 34 12 14 8 47 35 12 FOR 48 34 13 9 12 36 33 3 BOT 10 47 34 13 8 13 36 38 -2 AMG 11 46 34 13 7 14 33 36 -3 SAN 12 43 34 11 10 13 40 33 7 GOI 13 42 33 10 12 11 37 43 -6 RBB 14 41 34 10 11 13 46 47 -1 CFC 15 35 34 10 5 19 33 55 -22 CEA 16 34 34 6 16 12 30 36 -6 AGO 17 33 34 8 9 17 33 50 -17 CUI 18 32 34 7 11 16 25 37 -12 AVA 19 29 34 7 8 19 28 55 -27 ECJ 20 21 34 3 12 19 26 61 -35

P – TOTAL DE PONTOS | J – JOGOS | V – VITÓRIAS | E – EMPATES | D – DERROTAS | G – GOLS PRÓ | GC – GOLS CONTRA | SG – SALDO DE GOLS

