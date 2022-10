Inscrições para concurso do INSS com vagas para o Acre encerram nesta segunda

- Publicidade -

As inscrições para o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que tem 14 vagas para o Acre encerram nesta segunda-feira, 3, de acordo com edital que foi publicado, no Diário Oficial da União (DOU) dia 15 de setembro.

As vagas são para técnico do seguro social, com remuneração bruta inicial de mais de R$ 5,9 mil. O valor da taxa de inscrição é R$ 85 e poderá ser pago até o dia 21 de outubro. Para todo país são mil vagas.

Conforme o documento, as vagas são todas para a capital Rio Branco, sendo 10 para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência, e outras três destinadas a pessoas negras.

As provas estão previstas para ocorrer no dia 27 de novembro. O concurso será em duas etapas: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

