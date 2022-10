Inmet: Acre continua com aviso de fortes chuvas

Este período no Acre é marcado por fortes tempestades, que podem, inclusive, causar danos. Na última quinta-feira (6), um bebê de seis meses morreu após ser arremessado junto com o telhado de uma casa durante um forte vendaval que caiu em Rio Branco. O acidente ocorreu no Ramal Novo Horizonte, no bairro Vila Acre.

A Defesa Civil Municipal chegou a divulgar que foram atendidas até essa sexta-feira (7), mais de 40 ocorrências de desmoronamento, destelhamentos, quedas de árvores e vistoriais técnicas em edificações e árvores. A previsão era que mais de 150 imóveis foram atingidos na capital por conta do temporal.

As instruções dadas são: