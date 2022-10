Informações sobre acusado de assassinar homem com retroescavadeira é solicitada por disk denuncia

- Publicidade -

O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou nesta terça-feira um cartaz que pede informações que levem a Igor Machado de Oliveira, de 42 anos, suspeito de matar Ronald Sant’Anna do Nascimento, de 54, com um retroescavadeira.

O crime aconteceu na tarde do último sábado, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

No momento do crime, segundo testemunhas, Igor usava um uniforme da prefeitura do município enquanto operava o equipamento. A prefeitura de Belford Roxo, no entanto, alega que o suspeito é funcionário de uma empresa que presta serviço terceirizado à cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi motivado por uma briga entre os dois homens. Investigações indicam que a retroescavadeira fechava a rua em que acontecia um evento político. Ronald, que estava em seu veículo, queria passar pelo local interditado e, após reclamar, iniciou-se uma discussão. Ronald, então, ligou o trator e arrastou o carro da vítima, que foi atingida nas costas.

Em nota, a prefeitura diz que “a Procuradoria Geral do Município já notificou a empresa para que ela apresente os esclarecimentos e providências tomadas sobre a fatalidade”, e que, após a resposta da empresa, “irá avaliar quais as providências cabíveis serão tomadas”. O nome da empresa não foi divulgado.

Fonte/ Portal EXTRA