Inep abre inscrições para Enem PPL 2022

Estão abertas as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) 2022. Esta versão do exame é específica para os “adultos submetidos a penas privativas de liberdade” e para adolescentes sob medidas socioeducativas que inclua privação de liberdade, com regras complementares e prazos para adesão, inscrição e aplicação próprios.