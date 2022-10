Incrível: Fotógrafo registra tempestade de raios e trilha estelar ao mesmo tempo

- Publicidade -

Não é difícil entender por que a foto que o espanhol Marc Sellés Llimós tirou de sua cidade de Manlleu, na região da Catalunha, foi eleita pela Nasa uma das mais belas imagens astronômicas divulgadas em setembro.

Em um único fotograma de longa exposição, Llimós conseguiu capturar uma intensa tempestade sobre o vilarejo da Espanha, diversos raios iluminando as montanhas dos Pirineus e ainda uma incrível trilha de estrelas no céu.

A foto só foi possível graças a um processo de longa exposição que durou seis minutos, e uma composição juntando cerca de 400 imagens, e foi capaz de registrar dois países ao mesmo tempo. Enquanto a cidade em primeiro plano fica arredores de Barcelona, a incrível tempestade de raios cobre a Serra de Bellmunt, na cordilheira dos Pirineus, já na fronteira com a França.

A foto espetacular foi tirada do alto de uma montanha, durante um raro momento de “céu limpo” sobre Manlleu. E tudo que a imagem revela, portanto, aconteceu em um intervalo de apenas seis minutos.

“O efeito da trilha de estrelas é causado pela rotação da Terra, e a curva das trilhas indica a distância do Polo Norte”, explica a Nasa, no post em que celebra a foto.

Segundo o próprio fotógrafo, o resultado contou com técnica e talento, mas também com a oportunidade, já que a paisagem costuma estar totalmente coberta por nuvens e neblina. Em seu perfil no Instagram, Llimós publica diversas outras fotos de trilhas estelares e céus espetaculares, bem como da natureza da Catalunha e do planeta em seu vasto e inigualável esplendor.

Fonte/ Portal hypeness.com