Inadimplentes em Rio Branco somam 152,9 mil endividados; dívidas chegam a R$ 763 milhões

A capital do Acre, Rio Branco, abriga hoje 152.956 moradores inadimplentes, cuja soma das dívidas chega a R$ 763.299.988,94, segundo a Serasa, empresa especializada na recuperação de crédito. Esses inadimplentes estão com 844.380 contas atrasadas, e cada um deve R$ 4.990,32, em média. Em nível estadual, 51% das dívidas tem homens como titulares mas as mulheres são as que mais procuram as empresas para negociar a conta.

Os dados de agosto, os mais atuais, mostram que Entre as dívidas mais negociadas os destaques foram as contas de Telecom (41%), seguido pelas Securitizadoras (24%) e Bancos (15%). As dívidas com maior representatividade entre os inadimplentes seguem com o segmento de Bancos e Cartões (28,8%), seguido de Utilities, contas básicas como água, gás e luz (22,1%), e Financeiras (13,8%).

Há um esforço da Serasa para reduzir a inadimplência no Estado e no País. Em agosto, o Serasa Limpa Nome, maior plataforma de renegociação de dívidas do país, se uniu a mais de 50 empresas para oferecer de forma inédita ofertas com parcelamento sem juros. A Ação de Parcelamento colaborou para que mais de 1,8 milhão de pessoas negociassem 2,8 milhões de dívidas com descontos que somaram R$ 4,8 bilhões. Agosto só não teve o maior número de negociações do ano porque em março a Serasa promoveu um Feirão Limpa Nome Emergencial.

