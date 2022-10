Imprudência: Motociclista causa acidente na avenida Ceará e sai ferido após colidir em veiculo

- Publicidade -

O motociclista Genésio da Silva Santana, de 31 anos, causou um acidente no centro da cidade, na Avenida Ceará, em frente ao Estádio José de Melo, na noite desta sexta-feira, 30, em Rio Branco.

Segundo informações, o homem trafegava em alta velocidade na rua Rui Barbosa, quando na saída, já para entrar na avenida Ceará, ele avançou a preferência e colidiu no final da lateral do veículo Gol, de cor branca, placa QLW-3J66, dirigido por Desirée da Silva Fernandes, de 32 anos.

De acordo com populares, a motorista trafegava sentido centro/bairro, quando percebeu que o motoqueiro iria bater no veículo, a condutora acelerou, para que o motociclista não bastasse em cheio no meio do carro.

Após a colisão, a motorista do gol permaneceu no local, onde foi acionado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que rapidamente se deslocou até o local para prestar os primeiros atendimentos a vítima.

Os paramédicos da viatura (02) de suporte avançado, fizeram os atendimentos iniciais e em seguida encaminhou Genésio ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável. O condutor da moto teve várias escoriações pelo corpo e lesões nos dedos dos pés, sem fratura.

Policiamento de Trânsito esteve no local, com a perícia, e após todos os procedimentos cabíveis, a condutora foi liberada.

Veja o vídeo: