Importante: Conheça as práticas que acabam danificando dispositivos eletrônicos

O investimento inicial para obter um bom equipamento nem sempre é barato, portanto, reduzir alguns danos pode te ajudar a evitar prejuízos financeiros. Além disso, hoje em dia está cada vez mais difícil realizar atividades da rotina sem o auxílio de um smartphone. Dessa forma, comece a prestar atenção nos seus hábitos, buscando elevar a durabilidade dos itens adquiridos.

O que você pode estar fazendo que desgasta seu aparelho

Carregar durante horas seguidas

Todos os produtos apresentam um ciclo até que se tornem inutilizáveis e no caso dos smartphones, notebooks e tablets, esse tempo é determinado pelo número de carregamentos. Ao deixar a estrutura ligada na tomada durante longos períodos, ocorre um superaquecimento capaz de acabar com as placas e o restante dos componentes responsáveis pelo seu funcionamento.

Usar continuamente seus recursos

É claro que atualmente as tecnologias vêm evoluindo quanto à qualidade, porém, utilizar esses recursos continuamente resulta em desgaste. Embora algumas ocupações profissionais exijam a presença desses materiais, sempre considere administrar o uso das ferramentas digitais, considerando a segurança e bom uso de todos os aplicativos.

Comprar carregadores falsificados

Conectar seu dispositivo a qualquer acessório que não é homologado pela Anatel, promove problemas como incompatibilidade e danificação de peças. Se o seu carregador quebrou, busque um distribuidor autorizado e prefira aqueles que são originais, vendidos especialmente para o seu modelo. Evite também ficar pegando cabos de carregamento emprestado, sem saber da procedência.

Manter equipamentos isolados

Deixar o seu celular em uma caixa, bolsa ou isolado embaixo de algum tecido, pode causar explosões. Conforme mencionado no primeiro tópico, o aumento da temperatura e pressão reagindo com os componentes, comprime os metais que constituem os principais eletrônicos. Não negligencie sua saúde e a manutenção das suas aquisições, atentando-se a essas dicas.

Mesmo que você esteja cometendo algum desses erros e não tenha acontecido nada, procure mudar certas atitudes, porque é melhor prevenir acidentes que poderiam ser evitados de maneira consciente.

Fonte: Edital Concursos Brasil