Idoso de 80 anos com deficiência visual é espancado a capacetadas, acusado foi preso

Um idoso de 80 anos, portador de deficiência visual foi espancado a capacetadas em uma residência no Ramal do Leigue, distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho (RO).

O autor do crime de 30 anos ainda tentou fugir, mas foi preso por uma equipe da Polícia Militar. O idoso foi agredido a capacetadas na cabeça pelo criminoso durantes desentendimento banal em uma bebedeira.

O idoso teve de ser socorrido às pressas para o hospital. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o acusado ainda nas proximidades. Ele foi levado para 9° DP em Extrema.